Ukraińska prokuratorka generalna nie odpuszcza. Ściga Rosjan za gwałty

Według ustaleń prokuratury to Bułat Fassachow w marcu 2022 r. w jednej ze wsi w rejonie browarskim wdarł się wraz z drugim wojskowym do prywatnego domu. Nakazał swemu towarzyszowi, by zamknął w piwnicy wszystkich domowników, poza jedną kobietą. Zgwałcił ją, grożąc jej śmiercią i rozstrzelaniem jej rodziny.