Ukraińskie gwiazdy opuściły swój kraj. "Wstydzę się, że uciekłam z tego piekła"

"Naprawdę chcę wrócić do domu"

Zanim rosyjskie wojska przedarły się na terytorium Ukrainy Nastia Kamienskich i Ołeksij Andrijowycz Potapenko, raper znany pod pseudonimem Potap, wyjechali na rodzinne wakacje do Hiszpanii. Fani natychmiast skrytykowali ich zachowanie, wskazując, że powinni zostać w Ukrainie i wspierać jej obywateli w tak trudnym dla nich czasie. Para nie wróciła jeszcze do kraju, ale wspiera go na wielu frontach. Małżonkowie organizują wspólne koncerty poświęcone wojnie w Ukrainie. Ostatnio wystąpili w patriotycznych stylizacjach na Latin American Music Awards w Stanach Zjednoczonych.