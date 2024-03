Ukryta funkcja karty Moja Biedronka. Dzięki niej możesz zyskać

Program lojalnościowy sieci Biedronka obejmuje fizycznie dostępne karty oraz mobilną aplikację. Skanując je przy kasie, możemy liczyć na zniżki oraz specjalne oferty. Nie każdy użytkownik ma świadomość, że to jeszcze nie koniec, a Moja Biedronka posiada dodatkowe funkcje, które ułatwią nam zakupy oraz pozwolą zaoszczędzić. Na czym to polega? Wszystko wyjaśniamy.

Jeden numer telefonu to jedno konto Moja Biedronka oraz połączone z nią okazje. Co jednak zrobić, jeśli w rodzinie funkcjonuje kilka kart, a my chcemy skorzystać z promocji np. dostępnej akurat na koncie męża? Z pomocą przychodzi ukryta funkcja aplikacji Moja Biedronka, czyli Wspólne Konto. Gdy ją aktywujemy, nawet trzech użytkowników jednocześnie będzie mieć dostęp do swoich zniżek – oczywiście pod warunkiem, że każdy z nich posiada własne, osobne konto.