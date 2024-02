Całą sytuację opisał wspomniany łódzki partol. Błądzące po sklepie zwierzątko okazało się nutrią. Co robiła w markecie? Jak dowiadujemy się z facebookowego wpisu, prawdopodobnie to ten sam gryzoń, który wcześniej był widziany na Stawach Jana. Do sklepu musiał się dostać w trakcie nocnej dostawy. Pracownicy dyskontu zamknęli placówkę i dzielnie czekali na przyjazd specjalistów.