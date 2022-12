Ukryta funkcja kasy samoobsługowej w Lidlu. Mało kto ją zna

By uniknąć tłumów w sklepach, a co za tym idzie, stania w długich kolejkach do kas, najlepiej robić zakupy poza "godzinami szczytu". Na tyle, na ile pozwala na to nasz tryb życia, dobrze jest wybrać się po sprawunki rano lub przeciwnie - późnym wieczorem, w ostatniej godzinie otwarcia sklepu. Zaleca się również unikanie robienia zakupów w weekendy, kiedy tłumy są największe.