Ukrywa to przed światem. Tylko najwięksi fani znają jej prawdziwe imię

- Nie ukrywam, że bardzo dużo czasu poświęcam na to, by mieć dobrą kondycję. Po kilku latach przerwy wróciłam do tenisa. Jak tylko mam czas, trenuję codziennie z instruktorem. Często też chodzę na siłownię. Trening i ćwiczenia dają mi siłę i energię. Sama widzę efekty. Mogę występować na scenie przez dwie godziny i nie mam zadyszki. Po koncertach, nawet w środku nocy włączam jeszcze laptop i dodaję wpisy na moim profilu na Facebooku. Jestem uzależniona od mediów społecznościowych, ale dzięki nim mogę mieć stały kontakt z fanami - mówiła w wywiadzie dla WP Kobieta.