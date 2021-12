Uległa reklamie aplikacji odchudzającej. Po otwarciu od razu pożałowała

- Podałam właściwe informacje. Aplikacja wyliczyła, że mogę osiągnąć cel do 30 listopada. Był 30 lipca. Cztery miesiące miały wystarczyć. Kiedy otworzyłam aplikację zdałam sobie sprawę, że próbowałam każdej pojedynczej rady w niej zawartej. Był to niemożliwy do utrzymania styl odżywiania się, który naciskał na to, że z odpowiednim nastawieniem mogłabym to ciągnąć (głodząc się?). Poczułam falę wstydu, strachu i zamętu - pisze Sarah.