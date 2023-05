Uległa wiosennej modzie. Agata Kornhauser-Duda w kolorowej sukience w kwiaty

Agata Kornhauser-Duda regularnie odbywa spotkania z różnymi grupami społecznymi . Ostatnio zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego członków Klubu Senior+ "Niezapominajka" z Ciechocinka. Na Instagramie napisała parę słów o placówce. "Jej zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ich aktywizacja i wartościowe spędzanie czasu przez pensjonariuszy. Między innymi o tym rozmawialiśmy dziś podczas przemiłego spotkania" – czytamy.

Post został opatrzony serią zdjęć. Dzięki nim wiemy, że pierwsza dama podczas wizyty seniorów była ubrana w sukienkę w kwiaty, co dla wielu może być zaskoczeniem . Widać jej także udzielił się wiosenny klimat.

Agata Kornhauser-Duda uwielbia pastele, lecz zdarza jej się także zaszaleć z intensywniejszym kolorem. Tak było i tym razem. Pierwsza dama włożyła niebieską sukienkę w czerwone kwiaty . Taki wybór jest nie lada zaskoczeniem, gdyż żona prezydenta Dudy bardzo rzadko nosi wzorzyste ubrania. Gładkie, jednokolorowe tkaniny są bowiem bardziej eleganckie. Co możemy powiedzieć o kroju? Pierwsza dama postawiła na kreację midi z koszulową górą i plisowanym dołem .

Warto także zwrócić uwagę na dodatki, które zostały dobrane kolorystycznie do kwiatów na sukience. Agata Kornhauser-Duda miała na sobie bowiem czerwone szpilki i pasek w tym samym odcieniu , który podkreślał talię i odcinał plisowanie od gładkiej góry. Tę stylizację pierwszej damy możemy zaliczyć do udanych. Wszystko było w niej jak najbardziej spójne.

