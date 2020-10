Ulubiony peeling Meghan Markle. Znalazłyśmy podobny w polskich drogeriach

Ulubiony peeling Meghan Markle sprawia, że jej cera jest promienna i gładka. Gwiazda używa peelingu enzymatycznego, który jest łagodniejszy dla skóry niż te z ziarenkami. Markle jest wierna jednej marce, ale w Polsce można kupić podobny peeling.

Peeling to podstawa w pielęgnacji skóry. Oczyszcza ją, wygładza i nadaje promiennego wyglądu. Skórę twarzy warto peelingować przynajmniej raz w tygodniu, choć to zależy od jej potrzeb. Peeling koniecznie trzeba dobierać do rodzaju cery. Jeśli mamy delikatną i wrażliwą skórę wybierzmy peeling enzymatyczny. Usunie martwy naskórek w łagodny sposób i nie spowoduje podrażnień.

Meghan Markle ma ulubiony peeling

Ulubiony peeling Meghan Markle to "Polished" marki Tatcha. Ta znana na świecie firma kosmetyczna nie jest jeszcze aż tak popularna w Polsce, ale zyskuje coraz więcej fanek. Kosmetyki Tatcha nawiązują do rytuałów pielęgnacyjnych wprost z Japonii. "Polished" to enzymatyczny peeling ryżowy w proszku, który po kontakcie z wodą aktywuje swoje właściwości. Podobno Markle lubi go "lekkość pianki i bardzo delikatne działanie złuszczające".

Jedną z podobnych propozycji, która dostępna jest w polskich drogeriach w całym kraju, jest puder enzymatyczny marki FaceBoom. Pyłek składa się ze złuszczającej papainy, mąki owsianej i oleju abisyńskiego. Co ważne ma 97 proc. składników pochodzenia naturalnego. Nie zawiera parabenów i SLS-ów. Oczyszcza, wygładza i przywraca skórze odpowiednie nawilżenie. Jest bezpieczną i wartościową pielęgnacją.

Dobrym wyborem będzie też rozświetlający peeling enzymatyczny do twarzy z kwasami owocowymi firmy Melo. Ten kosmetyk nadaje się do skóry dojrzałej, skłonnej do zmarszczek. A także tej narażonej na długą ekspozycję słoneczną. Odświeża cerę, nadaje jej blasku i zdrowego wyglądu. Receptura kosmetyku składa się z enzymów papainy (z owoców papai) oraz bormeliny (z owoców ananasa), a także ekstraktu z granatu i witaminy C.

Materiały prasowe (Materiały prasowe)

