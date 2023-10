Ulubiony płaszcz dojrzałych kobiet. Model w stylu Młynarskiej będziesz chciała nosić non stop

Klasyczny płaszcz Agnieszki Pilaszewskiej. Podrasowała go dodatkami

Agnieszka Pilaszewska udowodniła, że często to detale decydują o wyjątkowości looku. Podczas spaceru z psami, aktorka postawiła na prostotę i elegancję, wybierając czarny, klasyczny płaszcz, który pasuje na każdą okazję. To, co nadało jej stylizacji prawdziwego modowego twista, to przemyślane dodatki. Żółty szal, kontrastujący z ciemnym płaszczem, dodał energii i świeżości całemu lookowi. Błękitne okulary przeciwsłoneczne "zadbały" z kolei o to, żeby całość miała nieco awangardowy charakter.