Umieść goździki pod łóżkiem. Pluskwy będą je omijać z daleka

Suszone goździki warto mieć w domu z kilku powodów. Poza kuchnią przydadzą się w kryzysowej sytuacji z pluskwami. Okazuje się, że te owady wyjątkowo nie lubią się z ich ostrym zapachem, co możemy sprytnie wykorzystać.

Dlaczego goździki odstraszają pluskwy? Okazuje się, że posiadają eugenol, z którym owady te, delikatnie mówiąc, się nie lubią. Pluskwy to dokuczliwy i poważny problem. Jeżeli tylko je zauważymy, zadziałajmy od razu, ponieważ w mieszkaniu mogą ich żyć nawet setki. Te drobne insekty żywią się krwią i gryzą ludzi. Ich aktywność przypada na noc, dlatego tym trudniej je zauważyć.

