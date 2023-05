Umyj tym białe krzesła. Będą jak nowe

Umyj tym białe krzesła ogrodowe. Będą jak nowe

Pyłki, ziemia, kurz, brud, długa ekspozycja na światło słoneczne. To wszystko wpływa na wygląd i kondycję krzeseł. Zwykle wykonane są one z niskiej jakości plastiku, przez co już po zaledwie jednym sezonie wyglądają na mocno zużyte. Na szczęście, można przywrócić im dawny wygląd, czyszcząc je płynem domowej roboty. Bazuje on na bezpiecznych i skutecznych produktach, które najprawdopodobniej masz już w domu.