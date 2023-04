Umyjesz to w zmywarce oprócz naczyń. Lista jest długa

Do zmywarki można też wkładać rzeczy, które służą nam do makijażu. Świetnie wyczyści ona gąbeczkę, a także pędzle do nakładania pudru czy różu oraz cążki do paznokci i maszynkę do golenia. Bezpiecznie możemy umyć w niej również inne kuchenne rzeczy, jak blachę z piekarnika, którą wyjątkowo trudno jest doczyścić w tradycyjny sposób. Bezpiecznie możemy też umyć ruszt kuchenki czy półki z lodówki.