"Unicorn nails" mogą mienić się wszystkimi kolorami. To hitowy manicure na wiosnę

Manicure jak z bajki

W modnym trendzie na "unicorn nails" można jednak pójść na całość. Wystarczy pokryć paznokcie brokatowym lakierem lub pyłkiem, a następnie lakierem bezbarwnym. Chodzi o to, by drobinki w każdym świetle mieniły się na inne kolory. Na tym polega cała zabawa. Preferowane kolory to oczywiście róże, fiolety i błękity. Te bowiem kojarzą się z bajkowymi jednorożcami.