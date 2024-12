Unikaj tej ryby na świątecznym stole. W większych ilościach szkodzi

Każda ryba zawiera kwasy omega-3. Są one niezbędne, aby wspomagać odporność, układ nerwowy czy pracę mózgu. Jeśli jednak mamy możliwość, wybierajmy te z lepszego sortu.

Śledzik to charakterystyczna ryba, która kojarzy się nam ze świętami Bożego Narodzenia. Okazuje się, że jest ona bardzo dobrą opcją, ponieważ zawiera sporo kwasów omega-3.

Natomiast jeśli chodzi o rybę, która króluje na wigilijnych stołach, to tutaj ważne jest, skąd pochodzi. Karp z Polski, z certyfikowanych miejsc, gdzie uprawia się go według specjalnych zasad sprzed wieków, będzie najlepszym wyborem.

