Najgorszy wybór na święta. Lepiej omijaj w sklepie

Świąteczne menu kojarzy się z rybnymi potrawami, bez których wiele osób nie wyobraża sobie kolacji wigilijnej. Tradycyjny karp i śledź to klasyki, ale coraz częściej sięgamy po łososia, sandacza czy halibuta. Choć w przestrzeni publicznej panuje przekonanie, że wszystkie ryby są bardzo zdrowe - niestety, to mit. Wiele z nich wręcz szkodzi naszemu zdrowiu.

Innym popularnym wyborem jest tuńczyk, który najczęściej kupujemy w puszkach. Niestety, łatwo przyswaja metale ciężkie, takie jak rtęć. Spożywanie tuńczyka w puszcze w dużych ilościach przede wszystkim negatywnie wpływa na pracę układu nerwowego i mózgu. To może odbić się na naszym zdrowiu i ogólnym samopoczuciu.

Tilapia, choć popularna zarówno podczas świąt, jak i na co dzień, pochodzi głównie z hodowli przemysłowych w Chinach i Indonezji. Jest narażona na kontakt z antybiotykami i hormonami, a ponadto ma niską wartość odżywczą. Ważne jest sprawdzanie pochodzenia tej ryby przed zakupem.

Ryba maślana to kolejny wybór, który może okazać się nietrafiony. Najwięcej kontrowersji budzą jej dwa gatunki: eskolar i kostropak. Zawierają one estry woskowe, których spożycie u niektórych osób może prowadzić do oleistej biegunki, mdłości i wysypki. Zaleca się zatem ostrożność podczas zakupów i korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł, bowiem nie wszystkie gatunki ryby maślanej są szkodliwe.