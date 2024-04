Bije inne na głowę. Polki wskazały ulubioną pozycję seksualną

Wykazano, że 90 proc. Polek i Polaków uważa, że seks jest ważny lub bardzo ważny. Co zastanawiające, tylko 46 proc. odczuwa satysfakcję z obecnego życia seksualnego.

Badanie odpowiada m.in. na pytanie o to, jak kochają się Polacy. Jak wynika z raportu, ankietowani preferują delikatny, spokojny stosunek (57 proc.). Wyjątkiem są ludzie młodzi w wieku 28-34. Aż 64 proc. osób w tej grupie wiekowej woli bardziej intensywne doznania.

Popularność zdobywają również gadżety erotyczne. 60 proc. ankietowanych stwierdziło, że zwiększają one ich ochotę na seks. Dużo częściej sięgają po nie kobiety. Zgodnie z wynikami raportu, chociaż raz sięgnęło po nie 46 proc. Polaków i 49 proc. Polek.

Wciąż istnieje tak zwana luka orgazmu. Mężczyźni odczuwają go częściej niż kobiety (70 proc. panów 50 proc. pań).

Pewne rzeczy w naszej kulturze wciąż pozostają tematami tabu. Należą do nich m.in.: masturbacja (21 proc.), oglądanie porno (19 proc.), obawa przed niespełnieniem oczekiwań (17 proc.) oraz fantazje seksualne (15 proc.).

- Do mojego gabinetu często przychodzą pary, które mają ogromny problem z tym, aby rozmawiać o swoim życiu seksualnym. Zdarza się tak, że samo słowo "seks" ciężko przechodzi im przez gardło. Przyczyny mogą być różne, niemniej jednak zdecydowanie, rozmowy o seksie – o tym, co lubię, jak lubię, jak nie lubię, czego potrzebuję i na co chcę zwrócić uwagę są ogromnie ważne – mówi Maja Kamińska, psycholog seksuolog.