Uprawiają "solozofię". Ekspert mówi o konsekwencjach

Po kilku nieudanych próbach znalezienia partnera, w końcu podjęłaś decyzję o życiu w pojedynkę? A może nauczona doświadczeniem innych od razu postawiłaś wyłącznie na siebie? Niezależnie od tego, co było przyczyną twojej "solozofii", trend ten zdaje się być coraz popularniejszy.

"Solozofia" to nic innego, jak podjęcie świadomej decyzji o życiu bez partnera lub partnerki. Osoby te twierdzą, że w ten sposób są nie tylko szczęśliwsi, ale również mają mniej zmartwień. Single z wyboru otwarcie przyznają również, że dzięki temu sami są kowalami własnego losu. Nie tylko mogą bez wyrzutów sumienia skupić się na pracy lub realizacji pasji.

Warto wspomnieć, że życie w pojedynkę nie oznacza jednocześnie odcięcia się od rodziny oraz znajomych. To właśnie dzięki temu osoba ta może czuć pełne wsparcie od swoich bliskich, co w tym przypadku często jest w pełni wystarczające.

Co mogłoby być złe w tym, że ktoś świadomie podejmuje decyzję o życiu w samotności, przez co w dodatku jest też szczęśliwszy? Okazuje się, że zwiększająca się liczba osób stawiających na "solozofię" może wpływać na niemal całe nasze społeczeństwo.

