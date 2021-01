Uprawiałaś przypadkowy seks? Możesz mieć kiłę - poznaj objawy

Kiła, znana też jako syfilis, to choroba, którą można się zarazić podczas bliskich i najczęściej przypadkowych kontaktów seksualnych. Pierwsze oznaki choroby często są ignorowane, trzeba jednak pamiętać, że nieleczona może doprowadzić do ciężkich powikłań. Co powinno nas zaniepokoić i kiedy udać się do lekarza?

Share

Bliskość Źródło: Getty Images