Uratował ją z pożaru, gdy była dzieckiem. Po latach się spotkali

W Debreczynie na Węgrzech doszło do wyjątkowo wzruszającej sytuacji. Jak napisał Węgierski Urząd Zapobiegania Katastrofom doszło do niezwykłego spotkania strażaka oraz młodej kobiety, którą czternaście lat temu mężczyzna wyniósł z płonącego domu. - To ja jestem tą dziewczynką, którą pan uratował - powiedziała do strażaka 18-letnia dziś Greti Vekas.

Strażak spotkał dziewczynę, którą przed laty uratował Źródło: Facebook