Uratowała ją taśma klejąca. Ashley Graham w odważnej sukience

Taśma dwustronna na ratunek głębokim dekoltom

Krótka sukienka Ashley Graham sprawia wrażenie, że wystarczy jeden ryzykowny ruch, aby na pierwszy plan wyszło to i owo. Dlatego gwiazda wykorzystała niezawodną taśmę dwustronną, którą dokleiła materiał do linii dekoltu. Ilość zużytej taśmy sama określiła jako "nieznośną". I chociaż nie jest to najbardziej komfortowe rozwiązanie, to jednak niezbędne w przypadku głębokich dekoltów i luźnych wycięć, które w nieskrępowanych okolicznościach mogą poczuć się zbyt swobodnie.