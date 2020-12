Uratowała zakład szewski. Czeladnik: teraz dziennie otrzymuję średnio 30 par obuwia

Pani Małgorzata wpadła do swojego szewca tylko na chwilę, aby oddać zimowe buty do naprawy. Podczas kurtuazyjnej rozmowy odkryła, że ma poważne problemy. Od jakiegoś czasu do zakładu nie przychodzą klienci. Kobieta, która sama pracuje w małym sklepie, postanowiła mu pomóc. Chciała się odwdzięczyć za profesjonalizm pana Piotra, który przez wiele lat naprawiał jej buty.

"Kiedyś jak coś się popsuło to, się to naprawiało, nie wyrzucało na śmietnik" – to popularna sentencja, która w wielu memach odnosi się do związków, które ludzie kończą, zamiast spróbować odbudować. W przypadku pana Piotra Synowieckiego odnosi się to do jego profesji. Jest szewcem. W Żaganiu (woj. lubuskie) na placu Słowiańskim ma niewielki zakład. Prowadzi go od sześciu lat. Przed pandemią naprawiał około 20 butów dziennie. Ostatnio wyglądał klientów z niecierpliwością.

"Przyszedł pan, który od 30 lat nie był u szewca"

Pani Małgorzata to stała klientka pana Piotra. W rozmowie z tvn24.pl wyznała, że tym razem potrzebowała wymienić fleki w kozakach. Zmartwiło ją to, że pan Piotr zaczął mówić o zamknięciu zakładu. Postanowiła, że mu pomoże w zdobyciu klientów. Uznała, że warto zawalczyć o lokalnych, małych przedsiębiorców. To co się stało później, przerosło jej oczekiwania.

"Normalnie miałem do naprawy 8-12 par butów dziennie. Dzięki pani Małgosi klienci sobie o mnie przypomnieli i zaczęli przynosić wszystko, co mają do naprawy. Teraz dziennie otrzymuję średnio 30 par obuwia. Przyszedł nawet pan, który powiedział, że od 30 lat nie był u szewca, ale przeczytał, że potrzebuję pomocy, więc i on coś przyniósł od siebie" – powiedział szewc w rozmowie z serwisem.

Pani Małgorzata zachęciła poprzez media społecznościowe do naprawiania obuwia u pana Piotra. Sama spakowała też wszystkie swoje buty, które wymagały reperacji.

"Jestem wdzięczny za to, co mieszkańcy Żagania dla mnie zrobili. Na razie mam zajęcie i oby tak zostało" – podsumował pan Piotr.

