Uratuj storczyki w prosty sposób. Domowy trik czyni cuda

Wełnowce to szkodniki. W jaki sposób niszczą rośliny?

Owady te należą do grupy czerwców. Osiągają wielkość do kilku mm, więc mogą dostać się do domów przez okna lub sieć wentylacyjną. Zdarza się też, że wnosimy je sami razem z nowo zakupionymi kwiatami. Wełnowce pojawiają się na storczykach zimą. Ponieważ żywią się sokami roślin, powodują ich osłabienie, a nawet całkowite obumarcie. Na szczęście dość łatwo je zauważyć – samice i larwy są pokryte woskową wydzieliną, która przybiera postać białych strzępek przypominających wełnę.