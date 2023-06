Urbańska zaszalała. Spójrzcie, jak ubrała się na koncert Beyoncé

Dziury zamiast kieszeni w spodniach Urbańskiej

My zwróciliśmy uwagę na stylizację Nataszy Urbańskiej. Ekstrawagancja to ostatnio jej drugie imię, co można zaobserwować na Instagramie. Więc przy okazji koncertu Beyoncé nie mogło być inaczej. Uwagę zwracają przede wszystkim białe spodnie z szarymi napisami, które wyglądają jakby zostały zaaplikowane sprayem.