Urocze zdjęcie Małgorzaty Rozenek-Majdan. Fanka: "Zmarszczki widać"

Małgorzata Rozenek pokazała zmarszczki

Gosia Rozenek przyzwyczaiła swoje fanki do tego, że pokazuje im się jako kobieta perfekcyjna. Zawsze nienaganny makijaż, idealna fryzura. Nawet tuż po porodzie sprawiała wrażenie wypoczętej i w świetnej formie. Fakt, że jej najnowsze zdjęcie jest tak intymne i niewyreżyserowane, cieszy. Polki wreszcie mogą zobaczyć, jak wygląda Małgosia Rozenek na co dzień. Na zdjęciu widzimy mamę wpatrzoną w swojego synka. To obrazek pełen ciepła i miłości, scena, na którą przyjemnie się patrzy.

Nie wszystkie komentarze są jednak przychylne. Jedna z osób obserwujących profil Małgorzaty Rozenek-Majdan zareagowała prześmiewczo. "W końcu jest pani naturalna, zmarszczki widać" – pisze użytkowniczka. Faktycznie, pod oczami gwiazdy zobaczyć można wgłębienia typowe dla osób, które często się uśmiechają. Przydają jej one sympatycznego wyglądu i sprawiają, że jeszcze milej patrzy się na to zdjęcie. Małgosi Rozenek gratulujemy dystansu do siebie i tego, że zdobyła się na to, by nie być dziś idealna. Jak większość matek w niedzielny poranek.