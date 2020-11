Wojciechowska o seksie niepełnosprawnych. W Polsce to dalej temat tabu

Wojciechowska głośno o seksualności niepełnosprawnych

"Jak to się ma do Polski, gdzie osoby z niepełnosprawnościami często nie mają tej podstawowej opieki i wsparcia finansowego?" – pyta Martyna Wojciechowska na swoim profilu na Instagramie. "A tyle się u nas mówi o "pro-life". Bycie za życiem to także zapewnienie godnego życia osobom, które nie mogą same o siebie zadbać" - pisze.