Zrobiła zęby w Turcji. Ekspertka łapie się za głowę

Białe, idealnie równe zęby to marzenie wielu z nas. I stomatologia estetyczna odpowiada na to marzenie aż za dobrze. Jej ofiarą padła Casey Jaine Tew, której zdecydowanie bardzo zależało na nowym uśmiechu. Podróż do Turcji w celu wykonania koronek na zębach relacjonowała już od pierwszych chwil na lotnisku.

Tiktokerka zaznaczyła jednak, że przez swoją decyzję o locie do Antalyi w Turcji, aby zrobić sobie zęby, została skrytykowana. W krótkim filmie wyjaśniła, że ​​ludzie kwestionują jej decyzję, mówiąc między innymi, że "jest tak głupia, że nie musi robić sobie zębów, bo będzie to strata pieniędzy".

Białe zęby o idealnym kształcie istnieją?

Na nagraniu przed zabiegiem pokazała, gdzie w dolnym rzędzie pojawiła się pewna nierówność, którą zwłaszcza chce skorygować. Potem przeszła do pokazania efektu końcowego, bardzo białych, i oczywiście bardzo prostych zębów.

Ekspertka dentystyczna - Laura z Laura's Smile Club - regularnie mówi o niebezpieczeństwach związanych ze stomatologią estetyczną, szczególnie w przypadku młodych ludzi.

"Czeka ją cała masa bólu"

- To mnie oszołomiło, przecież z jej zębami było wszystko w porządku! Miała niewielkie nierówności i krótka terapia by temu z pewnością zaradziła - wyznaje ekspertka. Później dodaje, że oczywiście wie, że pacjentce zależało na śnieżnobiałym uśmiechu, ale nie potrafi zrozumieć, po co kobieta zdecydowała się na tak ekstremalne środki.

- Oczywiście to jej ciało i może robić, co chce, ale czeka ją cała masa bólu i wydanie mnóstwa pieniędzy, a profesjonalny dentysta nie powinien był jej tego zabiegu w ogóle zrealizować - zdradza oburzona.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Rozenek-Majdan z zaskakującą ofertą. To byłaby zmiana całego życia