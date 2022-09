W jakiej fryzurze na osiemnastkę?

Osiągnięcie pełnoletności to duże wydarzenie, z którym łączy się często huczne przyjęcie wymagające odpowiedniej oprawy. Każda nastolatka chce wtedy wyglądać pięknie i stylowo. Warto z wyprzedzeniem zdecydować się na dobór fryzury na osiemnaste urodziny. To ważny element stylizacji, dzięki któremu będziesz mogła wyróżnić się z tłumu. Jakie uczesanie wybrać?

Fryzura na osiemnaste urodziny – o co warto zadbać?

Impreza osiemnastkowa wymaga przygotowania. Oprócz zorganizowania przyjęcia, jedzenia, listy gości, trzeba zaplanować strój i fryzurę. Niezależnie od tego, czy masz włosy krótkie czy długie, wybierz ten rodzaj uczesania, w którym czujesz się najlepiej i który jest dla ciebie wygodny. W trakcie urodzin powinnaś się bawić, zamiast myśleć wciąż o poprawianiu włosów.

Osiemnaste urodziny to symboliczny moment przejścia z dzieciństwa w dorosłość. To sprawia, że wiele solenizantek chce w tym czasie zmienić swój look, aby podkreślić powagę tej przemiany. Mimo to lepiej nie podejmować radykalnych kroków tuż przed osiemnastką. Chodzi tu o pofarbowanie włosów na niewypróbowany dotąd kolor, radykalne cięcie czy ogólnie drastyczną zmianę fryzury.

Przed tak ważnym wydarzeniem, jak osiemnaste urodziny każdy ma potrzebę zabłyśnięcia i zwrócenia na siebie uwagi swoim wyglądem. Nie ma w tym nic złego, jednak warto to robić rozważnie. Zdecyduj się na taką zmianę fryzury, która nie będzie mogła cię negatywnie zaskoczyć. Jeśli nie jesteś przekonana, co do fryzury na osiemnaste urodziny, udaj się do zaufanej stylistki, która fachowo podpowie ci, w czym będziesz wyglądać najpiękniej.

O czym jeszcze warto pamiętać? O dodatkach! Niektóre fryzury bronią się same, a niektóre wyglądają lepiej ze wpiętymi spinkami, gumkami czy opaskami na włosy. Takie urozmaicenie doda elegancji. Koki wyglądają najlepiej z błyszczącą ozdobą, a monotonie długich, rozpuszczonych włosów mogą przełamać duże spinki. Możesz nosić je solo, wpiąć symetrycznie albo zaszaleć i ozdobić nimi większą długość włosów.

Dopasowanie fryzury do rodzaju imprezy

Wiele nastolatek przegląda kreacje i fryzury na osiemnaste urodziny z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Rozpuszczone, kok albo warkocz – na tym nie kończy się szeroka gama ciekawych uczesań, które osiemnastolatka może zaprezentować na swoich urodzinach. Wszystko zależy od twoich upodobań. Warto jednak zadać sobie pytanie, jak dopasować fryzurę do rodzaju imprezy? Jakie są najlepsze fryzury na osiemnastkę?

Urodziny, szczególnie te osiemnaste, to uroczysta okazja i przełomowe święto. Jeśli urządzasz imprezę wyłącznie dla przyjaciół i znajomych, nic nie powinno się ograniczać! Wybierz swobodnie opadające loki, wysoko spięty kucyk, tapir czy fryzurę w artystycznym nieładzie wykonaną z pomocą pasty lub lakieru. Jeśli jesteś posiadaczką krótkich włosów, możesz odświeżyć fryzurę, podcinając końcówki, delikatnie je pofalować lub ułożyć wedle własnych fantazji.

Osiemnaste urodziny organizowane jako przyjęcie rodzinne rządzi się jednak nieco innymi prawami. Na tego rodzaju imprezie lepiej wykazać się klasą i postawić na ponadczasowe eleganckie fryzury, np. włosy lekko podkręcone na końcach lub stylowy kok. Pamiętaj, że na przyjęciu cała uwaga będzie skupiona właśnie na tobie. Warto więc z wyprzedzeniem zaplanować fryzurę na osiemnastkę i odpowiednio przygotować włosy na ten dzień, np. udając się do fryzjera, który przytnie zniszczone końcówki.

Fryzura na osiemnaste urodziny – w domu czy u fryzjera?

Oprócz butów, sukienki, dodatków czy biżuterii, fryzura jest jednym z najważniejszych elementów wyglądu na osiemnaste urodziny. Często pada więc pytanie, czy włosy ułożyć samemu w domu, czy skorzystać z usług fryzjerki? Wizyta u stylistki będzie dodatkowym wydatkiem, jednak warto się na nią zdecydować w sytuacji, gdy nie masz zbyt dużo czasu na układanie włosów lub wciąż brak ci pomysłu na dopełnienie stylizacji. Wówczas wszystkim zajmie się specjalistka, a ty poczujesz się zaopiekowana.

Piękne i widowiskowe fryzury na osiemnaste urodziny nie wychodzą jednak wyłącznie spod nożyczek profesjonalnej fryzjerki. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wyszykować włosy w domu z pomocą rodziny lub przyjaciół! W domowych warunkach możesz wykonać piękne loki, fale, dowolną fryzurę z warkoczem (jeśli tylko znasz osobę, która ci w tym pomoże), wysoki kucyk i dowolnie wymodelujesz krótkie włosy. Potrzebne ci będą specjalne szczotki, lokówka lub prostownica i coś do utrwalenia. Pamiętaj, by stylizować włosy z użyciem produktu chroniącego przed działaniem wysokich temperatur. Jeśli chcesz zaszaleć, użyj koloryzującej szamponetki.

O czym jeszcze warto wspomnieć? Przed przyjęciem urodzinowym warto zafundować włosom małe spa. Dzień przed wielkim wydarzeniem nałóż maskę regenerującą, sprawdzony olejek lub wykonaj olejowanie. Zdrowsze włosy zawsze będą wyglądać lepiej. Zadbanie o wcześniejszą pielęgnację da więc dużo dobrego.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Jak dbać o tłuste i suche włosy. Hollywoodzki fryzjer radzi