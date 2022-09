Pokazała nowe zastosowanie zalotki. Ten trik makijażowy jest genialny

Zaskakujące, jak użyła zalotki

Tiktokerka zamiast podkręcić nią rzęsy, przyłożyła zalotkę do górnej powieki i w miejscu naturalnego zagłębienia zaczęła przejeżdżać nad nią pędzelkiem z brązowym cieniem. Następnie do kącika oka przyłożyła po skosie prosty element zalotki, za który normalnie chwytamy i odrysowała kolejną linię. Razem z poprzednią stworzyła całość graficznie obrysowanego oka. Nagranie do tej pory obejrzało 20 milionów osób. W sekcji komentarzy internautki piszą, że trik jest genialny i koniecznie muszą go wypróbować.