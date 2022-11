Makijaż ślubny dla brunetek i blondynek. Na co powinny postawić panny młode?

Dla wielu osób ślub jest najważniejszym wydarzeniem w życiu. To nie tylko huczna impreza w towarzystwie rodziny i przyjaciół, ale również duchowe wydarzenie, które silnie scala dwoje zakochanych w sobie osób. To dzień, w którym oboje chcą poczuć się pięknie. Poza ubiorem, dla kobiet istotną kwestią jest makijaż. Jak powinien wyglądać idealny make-up w dniu ślubu?

Make-up ślubny jest szczególnym rodzajem makijażu. Musi łączyć w sobie cechy makijażu dziennego, wieczorowego, fotograficznego i wodoodpornego. Makijaż dzienny ma za zadanie podkreślać urodę. Makijaż wieczorowy musi być niezwykle trwały. Z kolei zadaniem makijażu fotograficznego jest ukrycie wszelkich, widocznych niedoskonałości. Jaki make-up spełni te wszystkie zadania?

Jaki makijaż na ślub?

Makijaż ślubny musi być idealny i to nie tylko na pierwszy rzut oka. Musi przetrwać długie godziny i dodatkowo sprawdzić się w trudnych warunkach. Zastosowanie elementów makijażu wodoodpornego da nam pewność, że będzie on odporny na pot i łzy wzruszenia. Ponadto panna młoda musi czuć się w nim doskonale. Jak wybrać ten, który podkreślać będzie urodę?

Makijaż ślubny powinien być dobrany nie tylko do stylu sukni ślubnej i dodatków, ale przede wszystkim do koloru włosów i oczu. To właśnie one decydują, które odcienie będą wyglądały najlepiej.

Jak przygotować się na makijaż ślubny?

Nawet najlepiej wykonany makijaż nie będzie prezentował się dobrze na zaniedbanej cerze. Potwierdzi to każda makeupistka i makeupista. Bardzo ważna jest regularna pielęgnacja cery - nie tylko przed ważnymi wydarzeniami, ale cały czas. Warto do rutyny wprowadzić peelingi, codziennie używać kremów nawilżających oraz chociaż raz na jakiś czas olejków.

Makijaż ślubny dla brunetek

Jeśli jesteś brunetką, do makijażu ślubnego powinnaś wybrać określoną paletę barw. Najlepiej sprawdzają się kolory ziemi. Różnego rodzaju brązy, beże i szarości świetnie prezentują się na oczach - zarówno piwnych, zielonych, jak i niebieskich. Dodatkowo, można do tej palety dodać ciepłe barwy złota. Idealnym dopełnieniem makijażu oka u brunetki jest delikatna lub mocniejsza kreska na górnej powiece wykonana brązowym, lub czarnym eyelinerem. W ślubnym makijażu nie może zabraknąć wyraźnie wytuszowanych rzęs. Wiele kobiet tego dnia decyduje się na doczepienie kępek i nie jest to zły wybór. Wyraźnie zaznaczone spojrzenie to strzał w dziesiątkę.

Aby podkreślić kości policzkowe, brunetki nie zawsze muszą sięgać po róż. W tym wypadku świetnie sprawdzą się też bronzery i rozświetlacze. Naturalne glow to coś, czego nie powinny odmawiać sobie panny młode.

Ciemnowłose kobiety mogą także pozwolić sobie na nieco więcej przy podkreśleniu ust. Brunetki świetnie wyglądać będą w mocnych i głębokich odcieniach bordo oraz głębokich różach i czerwieni. Ciemny kolor pomadki doda make-upowi eleganckiego sznytu. Panie, które oczkują bardziej naturalnego looku, mogą śmiało postawić na jasny róż i brzoskwinię. Te barwy dobrze kontrastować będą z ciemnymi włosami.

Makijaż ślubny dla blondynek

Panie, które posiadają blond pasma, tak jak w codziennych stylizacjach, jak i podczas ślubu powinny postawić na jasne kolory. Zapewne większość kobiet tego dnia wkłada białą suknię, ale jaki makijaż do niej dobrać? W przypadku blondynek sprawdzą się pastelowe barwy, dzięki którym cera i oczy będą wyglądały promiennie.

Można postawić na kolor różowy, brzoskwiniowy i błękitny. Równie dobrze sprawdzą się brązy i beże. Zdecydowanie lepiej unikać odcieni fioletu, szczególnie, jeśli mamy skłonność do cieni pod oczami.

Posiadaczki jasnej karnacji bez obaw sięgać powinny po róż do policzków. Nada on uroczego wyglądu oraz podkreśli kości policzkowe. Na usta warto nałożyć błyszczyk w brzoskwiniowych lub różowych odcieniach. Świetnie sprawdzą się także jasne, matowe pomadki.

Całość makijażu dobrze jest dopełnić matującym pudrem, który sprawi, że na każdej fotografii panna młoda wyglądać będzie jak gwiazda filmowa.

Makijaż ślubny delikatny

Delikatny makijaż ślubny jest najbardziej pożądanym make-upem wśród panien młodych. Nikt przecież w ten szczególny dzień nie chce wyglądać jak inna osoba. Kobiety, chcą jedynie podkreślić swoją urodę, nie jest to bowiem bal przebierańców. To bardzo dobry kierunek. Delikatny makijaż ślubny sprawia, że panny młode wyglądają niezwykle pięknie.

Wbrew pozorom nie tak łatwo wykonać delikatny makijaż ślubny. To nie lada sztuka pomalować kogoś tak, aby prawie nie było tego widać. Taki make-up musi wyrównać cerę, zamaskować jej mankamenty, podkreślić kolor oczu i wyprofilować kształt twarzy.

W makijażu naturalnym największą uwagę przykłada się do przygotowania cery. Podkład musi być jasny, wszelkie niedoskonałości i cienie zatuszowane, a całość utrwalona pudrem matującym.

Delikatny ślubny makijaż, nie oznacza, że musisz zrezygnować z uwielbianego przez kobiety smoky eyes. Nadal możesz go wykonać. Zastąp jednak głęboką czerń powiek, odcieniami brązów i złota. Jeśli chodzi o oprawę ust, chcąc zachować naturalny wygląd, panny młode powinny zdecydować się na subtelne odcienie różu.

Ile kosztuje makijaż ślubny 2022?

Teraz pewnie zadajesz sobie pytanie: ile to wszystko kosztuje? Odpowiedź brzmi: to zależy. Uśredniając oferty z kilku większych i mniejszych miast w Polsce, wskazać możemy, że cena makijażu ślubnego wynosi około 300 zł. Kwotę należy pomnożyć razy dwa, ponieważ ważne jest, by zrobić próbę takiego make-upu. To pozwoli w dniu ceremonii zaoszczędzić nerwów pannie młodej i makeupistce lub makeupiście. Robiąc próbny makijaż, możemy sprawdzić, w czym wyglądać i czuć będziemy się najlepiej. Poza tym sprawdzimy jego trwałość.

Ile trwa makijaż ślubny?

Profesjonalny, starannie wykonany makijaż ślubny może trwać od 75 do 120 minut. Uwzględnij to, planując dzień ceremonii, by uniknąć nerwów i pośpiechu. To powinien być dla ciebie czas relaksu i upłynąć ma w miłej atmosferze. Nie zapomnij też, by skonsultować ze specjalistami, czy najpierw wykonywać będziesz makijaż, fryzurę czy profesjonaliści pracować będą w tym samym czasie. To bardzo istotne i pozwoli im usprawnić pracę.

Ile wcześniej umówić się na makijaż ślubny?

Każde studio ma inne zasady dotyczące zapisów. Zazwyczaj na makijaż ślubny należy umówić się minimum sześć miesięcy wcześniej. Jeśli więc chcesz zarezerwować termin u konkretnej makijażystki lub makijażysty, najlepiej jest zadzwonić najszybciej jak to możliwe. Dzięki temu unikniemy odmowy i przykrych rozczarowań.

