Wyczesz brwi mydełkiem. Zadziała jak lifting twarzy

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi

Kredka i cienie do brwi są już passé. Nowy sposób na ujarzmienie brwi idealnie dopełni lekki i promienny makijaż. Mydełko do brwi to hit, w którym momentalnie zakochały się ekspertki z branży beauty.

Wraz z modą na naturalny i subtelny makijaż, który podkreśla urodę, a nie zmienia rysów twarzy – brwi zyskują zupełnie inny wygląd. Zapominamy o grubych, idealnie wyrysowanych i ciemnych kreskach nad oczami. Modna stylizacja brwi zyskuje lekkość, dodaje oczom blask, a jej wykonanie zajmuje dosłownie chwilę. Mydełko do brwi to nowy rewolucjonista w świecie makijażu.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

"To jest HIT?!" - odcinek 4

Mydełko do brwi to nowy trend w makijażu?

Już ponad 100 lat temu gwiazdy Hollywood odkryły, że mydełko do brwi fantastycznie podkreśla ich kształt i utrzymuje idealną formę przez cały dzień. Marką, która przywróciła dawny trend i wykorzystuje mydło do stylizacji brwi w różnych technikach ich formowania jest Anastasia Beverly Hills.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | lilyrose_depp

Wystarczy raz wypróbować mydełko do brwi, aby zapomnieć o całej reszcie produktów do ich stylizacji. Proste i szybkie w użytkowaniu, nie wymaga wielkich zdolności manualnych, aby uzyskać efekt gęstych i rozczesanych włosków. Tą metodą łatwo zakamuflować luki, a przede wszystkim nadać spojrzeniu piękną oprawę.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | matildadjerf

Mydełko do brwi – jaki tworzy efekt?

Mydełko do brwi tworzy podobny efekt, jak po ich laminacji. Pojedyncze włosy są rozdzielone i wyeksponowane, dzięki czemu zapewniają naturalny wygląd. Tak zwana stylizacja "fluffy brows" polega na wyczesaniu włosów do góry, co daje wrażenie uniesionego łuku brwiowego, a nawet całego owalu twarzy.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | ofeliaigakrefft

Ponadto mydełko do stylizacji brwi ujarzmia niesforne włoski, pozwala idealnie wyczesać brwi, dodać im objętości i tak zwanej "pierzastości". Kształt potrafi utrzymać się na brwiach przez cały dzień. Co więcej, makijaż wykonany przy użyciu mydełka do brwi nie przytłacza delikatnej urody i jaśniejszej tęczówki oka. Optycznie odejmuje twarzy kilka lat.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | jemerced

Jakie mydło do brwi wybrać?

Mydło do brwi to tak naprawdę przezroczysty żel zamknięty w słoiczku. Substancja o gęstej formule, która doskonale przystaje do struktury włosa, pozwala uformować brwi – w idealny łuk czy modne, uniesione ku górze i wyraźnie rozczesane.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | margaret_official

Dlatego należy zwrócić przede wszystkim uwagę na transparentny kolor produktu, lekkość formuły, szybkość zasychania oraz ewentualne pozostawianie na brwiach nieestetycznych białych śladów.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram

Dobre mydło do brwi jest wydajne i posiada jak najprostszy skład na etykiecie. Szybko utrwala włosy, ale nie powoduje widocznej, białej powłoki i nie kruszy się. Niezwykle istotna jest trwałość mydełka do stylizacji brwi. Na rynku dostępne są modele w optymalnej cenie, które potrafią zachować brwi w idealnej formie przez 24 godziny.

Mydełko do brwi. Jak używać?

Mydełko do stylizacji brwi jest banalnie proste w użytkowaniu. Wystarczy wyposażyć się w spiralkę i cienki, skośny, precyzyjny pędzelek do brwi, aby ułożyć ich idealny kształt. Jednak należy pamiętać o tym, aby cały makijaż zacząć właśnie od mydła do stylizacji brwi, które aplikujemy jeszcze przed nałożeniem podkładu. Dzięki temu kosmetyk zdąży wyschnąć na włoskach.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | juliawieniawa

Jedną z istotnych zasad przy stylizacji jest dokładne wyczesanie włosów mydełkiem do brwi z każdej strony. Następnie formujemy brwi w upragniony kształt i dociskamy do skóry, aby zachować idealny makijaż od rana do wieczora. Żel utrwalający jest już absolutnie zbędny.

Lara Gessler © Instagram

Mydło do stylizacji brwi – porady

Modne mydełko do brwi skuteczniej stylizuje włoski od samego żelu. Ceny produktów, które zachwalają użytkowniczki, wahają się między 20 zł, a 60 zł. Mydła do brwi należy stosować samodzielnie, nie mieszając przezroczystej formuły z cieniem w słoiczku. Ale już po nałożeniu mydła do stylizacji brwi, można przyciemnić całość bądź poszczególne luki w zależności o indywidualnych preferencji i upragnionego efektu.

Mydełko do brwi to najświeższy trend w stylizacji brwi © Instagram | juliawieniawa

Warto także rozejrzeć się za mydełkami do brwi, których bogaty skład zawiera substancje odżywcze i regenerujące, co jednocześnie odbudowuje i stylizuje zniszczone brwi. Należy dopasować mydełko do brwi do typu swojej urody oraz kondycji włosków. Sięgając po mydło do stylizacji brwi wzbogacone o węgiel, lanolinę, len, rumianek czy olejek rycynowy, skutecznie zadziała także na ich porost.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!