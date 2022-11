Włosy kręcone i wszystko, co musisz o nich wiedzieć. Jak je obcinać, upinać i pielęgnować?

Kręcone włosy są marzeniem milionów kobiet. Jednak utrzymanie pięknej fryzury to duże wyzwanie pielęgnacyjne i stylizacyjne. Posiadaczki loczków często narzekają, że ich pasma nieładnie się układają. Jak o nie dbać, by zawsze budziły zachwyt? Jak obcinać by wyglądały pięknie? Jak je upinać, by prezentowały się najlepiej? Odpowiemy na wszystkie nurtujące cię pytania.