Szkodliwy nawyk. Może sprawić, że włosy zaczną wypadać

Włosy potrzebują odpowiedniej pielęgnacji, która będzie dostosowana do ich rodzaju, a także wieloetapowa, bo samo mycie szamponem nie sprawi, że kosmyki będą zdrowe i piękne. Najważniejsze jest obserwowanie swoich włosów – tego, jak reagują na poszczególne kosmetyki.

Ten szkodliwy nawyk może powodować wypadanie włosów

Jednak nie tylko używane produkty są kluczowe. Ważna jest także odpowiednia dieta i inne zdrowe nawyki. Te złe natomiast mogą przyczynić się do nadmiernego wypadania włosów. O jednym z nich opowiedziała trycholożka i kosmetolożka Olga Poniatowska. Podjęła ten temat na nagraniu, które opublikowała na TikToku. Chodzi o bawienie się włosami, a także drapanie po głowie. Znasz to z doświadczenia? To koniecznie dowiedz się więcej.

– Lubisz bawić się włosami? A może drapać po głowie z nudów? Znasz kogoś, kto ma taki nawyk? Każde takie zachowanie może szkodzić twoim włosom i skórze głowy, bo zabawy włosami mogą uszkadzać je na długości. Natomiast dotykanie skóry głowy, a co gorsza rozdrapywanie jej, zaburza mikrobiom skóry głowy i może doprowadzić do infekcji i stanów zapalnych, a nawet do wypadania włosów – wyjaśniła ekspertka.

Mówi się o rwaniu włosów z głowy. Tak naprawdę to zaburzenie psychiczne

Olga Poniatowska w filmiku poruszyła także kwestię pewnej fobii związanej z włosami, którą koniecznie trzeba leczyć u psychologa.

– Czasem zabawa włosami może przejść w wyrywanie pojedynczych włosów lub kępek, które my trycholodzy nazywamy trichotillomanią. Są to zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, które są ściśle powiązane z zaburzeniami lękowymi. Polegają na niepohamowanym wyrywaniu włosów zarówno z głowy, jak i z innych części ciała, które może dawać chwilową przyjemność i uczucie ulgi. Częste pociąganie i wyrywanie włosów może doprowadzić do uszkodzenia mieszków włosowych, a w tym przypadku samoistne odrastanie włosów nie jest możliwe – ostrzegła trycholożka.

