Urodziła 7-kilogramowe dziecko. Tak wygląda po latach maluch

Wszystko zaczęło się pięć lat temu. Jedna z TikTokerek poprosiła swoich followersów o podzielenie się zdjęciami z dużymi dziećmi. Pomysłodawczyni zabawy nie spodziewała się jednak tak szokującego zdjęcia, jak to, które podesłała mama 7-kilogramowego malca.

Maluch-gigant

Jedna z użytkowniczek, bo o niej mowa, umieściła w odpowiedzi na zabawę na swoim profilu wyjątkowe wideo złożone z kilku zdjęć. Na początku pojawiała się fotografia ze szpitala. Widać na niej lekarzy trzymających noworodka, który rozmiarami przypominał już blisko roczne dziecko. Chłopczyk urodził się, ważąc 6,6 kg i miał aż 60 cm długości. Rodzice malucha od razu ubierali go w rzeczy przeznaczone dla 6-miesięcznych dzieci.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!