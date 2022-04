Ginekolog zrobił wielkie oczy, po czym potwierdził ciążę. Karolina miała wtedy 46 lat

Karolina przyznaje, że początkowo czuła się skołowana. – Ciąża w wieku 46 lat to nie jest coś częstego. Pojawia się mnóstwo wątpliwości i obaw. Czy wszystko będzie dobrze, czy dziecko urodzi się zdrowe, jak będzie wyglądał poród? Do tego dochodzą obawy związane z życiem rodzinnym, jak się to wszystko poukłada, a potem myśl: co ludzie powiedzą? – przyznaje kobieta.