Urodziła syna, by przeszedł skomplikowaną operację. Za kilka tygodni chłopiec ponownie przyjdzie na świat

Badania prenatalne wykryły poważną wadę płodu

Jaiden Ashlea i jej narzeczony Noah Detrick udali się do specjalisty w rodzinnym Jacksonville w stanie Floryda, gdzie usłyszeli, że ich syn urodzi się z obumarłym mózgiem i nie będzie miał szans na normalne życie. "Byłam w szoku. Nie mogłam wydusić z siebie słowa, gdy lekarz nam o tym mówił. Pamiętam, jak powiedziałam do siebie: To nie jest prawda. To nie może się dziać" – mówiła kobieta w New York Post.