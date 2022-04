Urszula ma dużo młodszego męża. "Jestem bardzo buntowniczą osobą"

- Dziś czasem siadamy i wspominamy tamten okres, żeby nie zapominać, co nas scementowało. W tamtym dramacie jest nasza siła. Wierzę, że wszystko pod słońcem ma jakiś cel. Staszek często powtarzał: "Miłość trwa wiecznie, to tylko ludzie się zmieniają". Myślę, że chciał, żebym po jego śmierci nie została sama. Wiedział, że to by mnie zniszczyło - Urszula wspomina początki słodko-gorzkiej relacji z Tomaszem Kujawskim, z którym jest zresztą do dzisiaj.