Urszula powróciła na scenę. Zachwyciła widzów na festiwalu w Sopocie

Urszula rozpoczęła swoją karierę w latach 80-tych, nawiązując współpracę z Budką Suflera. W 1990 wyleciała na cztery lata do Stanów Zjednoczonych, a po powrocie do Polski nagrała płytę "Biała droga", którą sprzedano w nakładzie aż 800 tys. egzemplarzy. W latach 2000. nagrała swoje największe hity, jak "Dziś już wiem", który zadedykowała swojemu zmarłemu mężowi, Stanisławowi Zybowskiemu, który był także głównym kompozytorem jej piosenek. W 2015 roku wystąpiła na Woodstocku, a trzy lata później świętowała 35-lecie swojej działalności. Do tej pory jest aktywna w branży muzycznej.