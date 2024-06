Pomyliła pociągi. Okazało się, że to jeden z objawów

Aktywistka i liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart przyznaje, że "funkcjonuje w chaosie". - W ostatnie święta Bożego Narodzenia miałam jechać z Warszawy do Wrocławia. Okazało się, że byłam na dobrym peronie, ale wsiadłam nie do tego pociągu - wspomina. To jedna z sytuacji, która skłoniła ją do diagnostyki w kierunku ADHD.