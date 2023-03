Ustaw pokrętło piekarnika w tej pozycji. Rachunki spadną

Szukasz sposobu na oszczędności? Specjaliści nie mają wątpliwości, że w tym celu powinniśmy uważnie się przyjrzeć temu, w jaki sposób pracują nasze domowe sprzęty. W samej kuchni znajduje się kilka urządzeń elektrycznych, których pracę można zoptymalizować. W jaki sposób korzystać z piekarnika, by pobierał mniej prądu? O tym wiele osób zapomina.

Tak możesz zmniejszyć rachunki za prąd. Pamiętaj przy następnym pieczeniu

Potrawy z piekarnika zachwycają aromatem. Jednak korzystanie z tego udogodnienia nie zawsze jest energooszczędne. Przy każdym włączeniu powinniśmy się zastanowić, czy aby na pewno dokładnie przeczytaliśmy instrukcję producenta. Bardzo często bowiem i w tym dokumencie znajduje się odpowiedź na nasze bolączki związane z wysokimi rachunkami za energię.

Jak zatem w prosty sposób sprawić, by rachunek za prąd był niższy? Kiedy to możliwe, stosujmy termoobieg. To właśnie ta metoda pieczenia pobiera najmniej energii, rozsyłając ciepło po wnętrzu całej komory. Dania będą gotowe znacznie szybciej, co wiąże się ze skróconym czasem pobierania energii. Termoobieg jest również sam w sobie trybem energooszczędnym.

Jak piec i oszczędzać? O tym pamiętaj

Na obniżenie rachunków jest jeszcze więcej sposobów. Najprostszym jest nieuchylanie drzwiczek podczas pieczenia - wpuszczanie chłodniejszego powietrza do środka sprawia, że piekarnik znów będzie pobierać więcej prądu, by wyrównać temperaturę. Istnieje też sztuczka do zastosowania pod koniec pieczenia. 10-15 minut przed wyciągnięciem dania wyłączmy sprzęt. W środku nadal będzie utrzymywać się ciepło i potrawy spokojnie dopieką się do końca, a my zaoszczędzimy.

Pamiętajmy też, by zawsze ustawiać temperaturę proponowaną w przepisie czy na pudełku od producenta. Warto też nie nagrzewać piekarnika dłużej niż dziesięć minut.

