Usuń z parapetu. Nie bez powodu nazywają go "kwiatem wampira"

Wiele osób decyduje się na hodowlę kwiatów doniczkowych w swoich sypialniach. Nie dość, że stanowią one prawdziwą ozdobę wnętrza, to przede wszystkim, oczyszczają i nawilżają one powietrze. Niestety, nie każda roślina nadaje się do pokoju, w którym śpimy.