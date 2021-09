"Uszy spaniela, naleśniki, jamniki". Jak ciąża może zniszczyć biust?

O biuście rzadko się rozmawia

Czy do gabinetu Pauliny Mikołajczyk często trafiają kobiety z tym problemem? – Nie, bo to dla większości kobiet jest bardzo wstydliwa kwestia. Prędzej pójdą zrobić sobie korektę biustu, niż przyjdą to przepracować do gabinetu. Częściej trafiają do mnie kobiety z innym problemem: gdy w małżeństwie pojawia się kryzys spowodowany brakiem współżycia, wynikającym z tego, że ciało kobiety się zmieniło i zaczęła odtrącać męża oraz unikać zbliżeń. Zdarza się również, że mężczyzna powie do partnerki: "Jeśli nie odpowiada ci twój biust, to zrób sobie korektę". Niestety, kobiety traktują takie słowa dosłownie. Dla niej to dodatkowy czynnik obniżający samoocenę i negatywnie wpływający na jakość związku. Pojawia się myśl: "on mnie nie akceptuje". Obserwuję to zwłaszcza u kobiet postrzeganych jako atrakcyjne, których poczucie własnej wartości zbudowane było właśnie na wyglądzie.