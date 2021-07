Sarah Nicole Landry pokazuje, jak wygląda ciało matki trójki dzieci. Kochają ją miliony

Zdjęcie bez retuszu i z mocnym przesłaniem

Ostatnio 36-latka opublikowała zdjęcie, na którym widać jej pociążowy brzuch. Jednak nie tylko samo zdjęcie, ale też dołączony do niego opis miał bardzo silne przesłanie. Możemy przeczytać w nim bowiem: "Jeśli mamy znormalizować wygląd, to znormalizujmy też odczucia. Że czasem jest to radość, wdzięczność i zrozumienie. A innym razem jest to żal, złość i wstyd. Tańczymy pomiędzy tymi emocjami”.