Utnij w tym miejscu i schowaj. Zimą obsypie się kwiatami

Jak sprawić, żeby surfinia zakwitła w zimie? Okazuje się, że jest to możliwe w bardzo prosty sposób, jednak musisz wziąć się do pracy już teraz.

Surfinia najbardziej lubi nasłonecznione stanowiska, jednak równie dobrze poradzi sobie w lekko zacienionym miejscu. Warto zadbać jedynie o to, by osłonić ją od wiatru. Najlepiej sprawdzą się do nich głębokie doniczki wysypane na dnie keramzytem, który zapewni roślinie odpowiedni drenaż. Podłoże powinno być lekko kwaśne i przepuszczalne, o wartości pH od 5 do 5,5.