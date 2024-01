Utworzyła aukcję. Natalia Janoszek oferuje zdjęcia

Przedmiot wystawiony jest na aukcję jako "profesjonalna sesja zdjęciowa w towarzystwie Natalii Janoszek z fotografem Bastkiem Czernkiem i dream team". Temat? "Sky is no limit! Biznesowa? Glamour? W towarzystwie Twoich najbliższych? Postaramy się się spełnić Twoje marzenie" - czytamy w opisie. Zwycięzca aukcji może zaprosić do sesji większą liczbę osób (maksymalnie pięć).