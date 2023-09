Uwiódł ją ksiądz. Parafianie nie zostawili na niej suchej nitki

Ona była jednak w nim zakochana, dlatego zgodziła się odwiedzić go na plebanii. Ksiądz powiedział wówczas wiernym, że jest dziennikarką, która chce przeprowadzić z nim wywiad. Szybko okazało się, że kobieta została na noc. Później odwiedzała go już regularnie, co nie umknęło uwadze parafianom.