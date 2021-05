Uzależnieni od internetu. Rząd pomoże młodym ludziom

- Córka dostała telefon po pierwszej komunii świętej i była jednym z ostatnich takich dzieci w klasie. Mimo to świat wirtualny bardzo ją wciągnął. Miała wyznaczoną jedną godzinę dziennie oraz założoną kontrolę rodzicielską, ale od kiedy pojawiło się zdalne nauczanie, to ten problem się nasilił. Nawet gdy nie korzysta z internetu dla rozrywki, to jest zmuszona do tego w szkole – wyjaśnia mama 11-latki.