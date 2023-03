Użyj do ziół zamiast noża. Trik robi furorę

Zioła dostępne są w marketach cały rok, jednak najlepiej smakują na przełomie wiosny i lata, czyli w momencie, kiedy są całkowicie dojrzałe i zdatne do spożycia. Nie dość, że zawierają cenne witaminy i minerały, to wspierają pracę układu pokarmowego. Można wykorzystać je do dressingów, sosów i marynat (np. sos chimichurri), ale też jako posypkę do ziemniaków czy kanapek.