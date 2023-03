Używasz drewnianych akcesoriów kuchennych? Upewnij się, że są czyste

Co w przypadku, kiedy akcesoria kuchenne są wykonane z niskiej jakości drewna? Wówczas należy możliwie często je wymieniać. Dlaczego? Ponieważ pochłaniają kolory potraw i ich zapachy. Jeśli dojdzie to tego nieodpowiednie suszenie akcesoriów, stają się one siedliskiem dla groźnych bakterii i drobnoustrojów. Z tego powodu nie powinny być one czyszczone w zmywarkach, co niestety jest praktykowane w wielu domach.