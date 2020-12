Vanessa Bryant na wojennej ścieżce z matką. Kobieta wymaga od wdowy m.in. zadośćuczynienia za sprawowanie opieki nad wnuczkami

Vanessa i Kobe Bryant byli jak papużki nierozłączki, tak od 1999 roku. Para doczekała się razem czterech córek, 13-letnia Gianna zginęła razem z ojcem 26 stycznia 2020 roku. Po tragicznej śmierci wdowa nie zdążyła się jeszcze pozbierać. Okazuje się, że jej matka ma roszczenia, z którymi Vanessa Bryant nie potrafi się zgodzić.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 24: Vanessa Bryant speaks during The Celebration of Life for Kobe & Gianna Bryant at Staples Center on February 24, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Kevork Djansezian/Getty Images)

Źródło: Getty Images , Fot: Kevork Djansezian